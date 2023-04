Hjælpen optrappes: Ukraine har fået kampvogne nok til ni panserbataljoner

Nato-lande vil sende mere artilleriammunition og luftforsvarssystemer til Ukraine. Det siger USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, efter et koalitionsmøde for mere end 50 lande på Ramstein-basen i Tyskland.

Samtidig er kampvogne og pansrede mandskabsvogne ved at ankomme i stor stil til Ukraine. Dermed får Ukraines hær opgraderet sine muligheder for at igangsætte offensiver mod Ruslands styrker i landet.

- Nato-allierede og partnere har sendt mere end 230 kampvogne og mere end 1500 pansrede mandskabsvogne til Ukraine. Det er nok til at udstyre ni nye panserbataljoner, siger Lloyd Austin.

Han fastslår samtidig, at USA's egne Abrams M1-kampvogne vil ankomme til Tyskland i de kommende uger, så ukrainske soldater kan begynde træningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark har sammen med Holland forpligtet sig på at sende yderligere 14 Leopard-kampvogne. Derudover har Ukraine også modtaget britiske Challenger-kampvogne.

- De ni pansrede bataljoner er nu trænet, de er bemandet, og de er udstyret. Jeg er meget optimistisk i forhold til disse enheders mulighed for at få succes på slagmarken, siger USA's forsvarschef, Mark Milley.

Ifølge Lloyd Austin har 9000 ukrainske soldater været igennem en avanceret træning, der skal øge Ukraines muligheder for at bruge store kampformationer til at angribe de russiske styrker.

Og indsatsen fortsætter. Lige nu gennemfører 2500 ukrainske soldater træning i Tyskland. Her vil de amerikanske M1-kampvogne også indgå, så de snart kan anvendes på slagmarken, siger Mark Milley.

Spørgsmålet om kampfly har også været en del af diskussionerne på mødte fredag.

Danmark presser på for, at der inden sommerferien skal træffes en beslutning om, hvorvidt allierede lande til Ukraine skal træne ukrainske piloter i at flyve F-16-kampfly. Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Ifølge Mark Milley er det vigtigste dog lige nu at give Ukraine yderligere luftforsvarssystemer. Det skal sikre, at Rusland ikke kan anvende deres kampfly i Ukraine.

- Det tager lang tid at træne piloter og løfte det ukrainske luftvåben til at kunne matche Ruslands. Om man vil gøre det, er en politisk beslutning. Den skal tages længere nede ad vejen. Lige nu er fokus på luftforsvar, siger Mark Milley.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine har ifølge Milley været effektiv, når det gælder om at holde de russiske kampfly væk. Til gengæld har Rusland formået at skabe store ødelæggelser ved at bruge missiler og raketter.

Derfor vil der blive sendt flere luftforsvarssystemer som det amerikanske Patriot til Ukraine.

- Vi skal sørge for, at Ukraine har luftforsvarssystemer, som kan beskytte på kort, mellemlang og lang distance. De ukrainske soldater ved fronten skal beskyttes, siger Mark Milley.

Ukraine har allerede modtaget ældre MIG-29 kampfly fra Polen og Slovakiet. Men lande som Tyskland er skeptiske over for at sende mere avancerede, vestligt fremstillede kampfly til Ukraine.

Tyskland frygter, at eksempelvis vestlige leverancer af F-16-kampfly vil kunne eskalere konflikten med Rusland.

Storbritannien har dog allerede meddelt, at man vil træne ukrainske piloter i de avancerede kampfly.

/ritzau/