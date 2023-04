Hjælpeorganisation: To er døde og 20 savnes i Middelhavet

Mindst to migranter er druknet og 20 savnes, efter deres båd sank i Middelhavet mellem Tunesien og Italien.

Det oplyser den tyske hjælpeorganisation ResQship.

Det lykkedes organisationens skib "Nadir" at samle 22 mennesker op af havet. De er blevet sejlet til den italiensk ø Lampedusa, fortæller Stefan Seyfert fra ResQship.

Tidligere på dagen skrev organisationen på Twitter, at den var nået frem til stedet, hvor migranternes båd var kæntret.

På det tidspunkt havde migranterne flydt rundt i vandet i to timer.

Udover at redde de 22 ombord på skibet blev to døde hevet op af havet.

- Dette er en ubeskrivelig tragedie, som kunne og burde have været forhindret med en humanitær tilgang til migration i stedet for at lægge pigtråd om Europas grænser. Det skriver ResQship.

Der har de seneste måneder været en række sejladser på Middelhavet med migranter, som er endt katastrofalt.

Ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er der i 2023 foreløbigt over 440 døde eller savnede migranter i den centrale del af Middelhavet.

De fleste var afsejlet fra Tunesien i håb om at komme til Europa.

/ritzau/AFP