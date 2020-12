Hjælpepakke til 4300 milliarder skal redde Japans økonomi

Regering under Yoshihide Suga kæmper for økonomisk genopretning i periode med stærkt stigende smitte.

Japans regering præsenterede tirsdag en gigantisk krisepakke på omkring 708 milliarder dollar - omkring 4300 milliarder kroner.

Til sammenligning er EU's hjælpepakke på knap 5600 milliarder kroner.

Japans premierminister, Yoshihide Suga, sagde ved offentliggørelsen af hjælpepakken, at den skal redde Japans coronaramte økonomi.

- Pakken skal redde japanske job, hjælpe virksomheder og bidrage til bæredygtig og miljøvenlig vækst, siger Suga.

Til trods for pandemien kunne Japan tirsdag meddele, at landets økonomiske vækst i tredje kvartal var på 5,3 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det er det første kvartal med vækst i et år.

Hjælpepakken kommer på et tidspunkt, hvor antallet af covid-19-smittetilfælde er kraftigt stigende. I de seneste uger har antallet af nye tilfælde været rekordhøjt.

Det er den første stimulering af Japans økonomi, som er kommet fra Suga, der blev valgt som regeringschef i september efter Shinzo Abe af Japans Liberale Demokratiske Parti (LDP).

71-årige Suga var tidligere kabinetschef og talsmand for regeringen. Han blev valgt med et klart flertal, da han fik 377 af de 534 gyldige stemmer ved afstemningen blandt partiets parlamentarikere og regionale repræsentanter.

Efter officielt at være kommet ud af recession i sidste måned håber Sugas regering at kunne holde en genopretning i gang med hjælpepakken, som er den tredje under pandemien. De to tidligere kom i april og juni.

Der er registeret knap 164.000 coronatilfælde og 2382 coronarelaterede dødsfald.

Læger siger, at de mange tilfælde kan skabe overbelastning på landets hospitaler, hvilket der allerede er set tegn på i Osaka og i den nordlige Hokkaido-region, hvor der måske vil blive udstationeret militær for at støtte personalet på sygehusene.

I oktober fastsatte Suga 2050 som tidsfrist for Japans overgang til at blive CO2-neutral, hvor der er balance mellem udslip af drivhusgasser og absorberingen af den fra atmosfæren i såkaldte kulstofdræn - systemer, der som for eksempel en skov optager mere CO2, end de udleder.

/ritzazu/AFP