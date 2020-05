Hjemmebrændt spiritus koster 70 livet på to uger i Mexico

En populær type hjemmebrændt spiritus bliver solgt for ned mod fire kroner på det sorte marked i Mexico.

På godt to uger har mindst 70 personer mistet livet i Mexico efter at have drukket hjemmebrændt spiritus.

Det skriver The New York Times.

Udbredelsen af hjemmebrændt spiritus er steget, fordi adgangen til alkoholiske drikke er begrænset under coronakrisen. Derfor tyr flere til det sorte marked.

Blandt de 70 døde er mindst 20 fra en fattig landsby i bjergene. Her drak de en billig hjemmebrændt spiritus. En populær type kaldet refino sælges for ned mod fire kroner på det sorte marked, skriver NTB.

Myndigheder oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at hjemmebrændt spiritus, som blev drukket ved en begravelse i byen Puebla, har kostet mindst 42 livet.

Blandt symptomerne på forgiftningen er opkast, hovedpine og i nogle tilfælde blindhed.

Myndighederne opfordrer alle, som oplever symptomerne, til at opsøge deres læge eller hospital.

Ifølge BBC kan en god del af dødsfaldene også knyttes til fejringen af Mors Dag i sidste uge.

Lokale i byen Axochiapan fortæller, at der blev solgt alkohol fra en række forskellige telte under fejringen. Og det bliver nu undersøgt af politiet, der forsøger at finde kilden til de giftige drikke.

/ritzau/