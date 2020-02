Hjemvendte danskere fra Wuhan ryger i hjemmekarantæne

Udenrigsminister takker Italien og Storbritannien for samarbejde med hjemtransport af danskere.

Syv danskere har søndag kurs mod Danmark, efter at de er blevet fløjet ud af den kinesiske storby Wuhan, der oplever et udbrud af coronavirus. Når danskerne igen har dansk grund under fødderne, kommer de i hjemmekarantæne.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet om planerne, når danskerne engang søndag eftermiddag eller aften lander i Roskilde Lufthavn.

- Her vil overlæger fra Styrelsen for Patientsikkerhed lave risikovurderinger af de hjemvendte, og Statens Serum Institut står klar til at undersøge for coronavirus.

- Herefter forventes de hjemvendte borgere at blive kørt til egen bolig med aftalt hjemmekarantæne.

- Hvis én eller flere af passagerne ved ankomst viser tegn på coronasygdom vil de blive indlagt direkte på isolationsstue på Hvidovre Hospital.

Lørdag forlod de syv danskere Wuhan om bord på et fly, der har kurs mod en ikke oplyst destination i Europa. Ifølge Udenrigsministeriet kommer de syv danskere til at mellemlande i Europa, før de bliver fløjet hjem.

Også når de mellemlander, bliver der lavet et sundhedstjek.

Udenrigsministeriet ikke vil oplyse, hvor flyet mellemlander. Men udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil gerne takke to andre europæiske lande samt Kina for et godt samarbejde.

- Jeg vil meget gerne sige tak til vores britiske og italienske venner og de kinesiske myndigheder for et godt samarbejde i denne vanskelige tid, siger han i en skriftlig udtalelse.

- Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden, og fra dansk side koordinerer vi i øvrigt tæt med EU og de øvrige europæiske lande.

Han opfordrer samtidig alle danskere i Kina om at tilmelde sig den såkaldte danskerliste på de danske ambassader i landet. Listen er ambassadens måde at holde styr på, hvilke danske statsborgere, der befinder sig i landet, og hvordan de kan kontaktes.

