Bettina Bogonko og Debbie D’Costa har drømt om at køre motorcykel, siden de var børn, men tog tilløb i mange år. Nu er de begge medlemmer af motorcykelklubben Piki Dada i Nairobi. En af fire motorcykelklubber kun for kvinder i et land, der ligger i den dårligste globale tredjedel, når det gælder ligestilling