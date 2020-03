H&M i Norge sender 2000 ansatte hjem

Næsten to tredjedele af de ansatte i Hennes & Mauritz i Norge er sendt hjem uden løn på grund af coronakrisen.

Den svenske tøjkæde Hennes Mauritz har sendt 2000 ansatte i kædens butikker i Norge hjem.

Det meddeler en direktør i H til den norske erhvervsavis Dagens Næringsliv.

I Norge svarer det til 60 procent af de i alt 3223 ansatte i H

- Desværre giver de nuværende omstændigheder os ikke andet valg end at tage dette drastiske skridt, siger Moritz Garlich, der er H's direktør for Norge og Island.

- Det er en meget hård besked at få, og det er en vanskelig situation for alle ansatte og for selskabet. Vores ambition er at genansætte alle ansatte, så snart hverdagen er tilbage til det normale, siger Moritz Garlich til Dagens Næringsliv.

De midlertidige afskedigelser rammer både butiksansatte og en del af de ansatte i logistikcentret, skriver avisen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke aktuelt at lukke butikker, meddeler H

I Norge er det muligt for en virksomhed at sende ansatte hjem uden løn, hvor staten så til gengæld går ind og dækker lønnen. Det er kendt som permittering.

/ritzau/