Høj andel af syriske kvoteflygtninge siger nej til asyl i Norge

Norge skal være bedre til at orientere kvoteflygtninge om landets kultur og værdier, mener udlændingestyrelse.

Op mod ti procent af de syriske kvoteflygtninge, der tilbydes asyl i Norge, takker nej. Det oplyser Norges udlændingestyrelse, UDI, i et brev til landets Justits- og Beredskabsministerium.

Det skriver den norske avis Vårt Land.

I et brev til Justits- og Beredskabsministeriet skriver UDI, at ti procent er en "høj andel".

Ifølge direktør i UDI Frode Forfang er der mange grunde til, at kvoteflygtningene siger nej til asyl. En af dem er, at Norge for sent i processen orienterer om landets kultur og værdier.

- Det handler om, at vi må afstemme forventningerne for dem, der kommer. Det er en fordel for alle parter, at de har de rigtige forventninger, siger Frode Forfang til avisen.

FN's højkommissær for flygtninge har bedt Norge tage imod 5000 kvoteflygtninge næste år. Regeringen foreslår selv 3000.

Det er FN, der bestemmer, hvilke flygtninge der skal have status som kvoteflygtninge.

/ritzau/NTB