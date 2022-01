Høje tsunami-bølger skyller ind over Tonga

Efter et massivt vulkanudbrud skyllede tsunamibølger lørdag ind over østaten Tonga i Polynesien.

Store bølger skyllede lørdag ind over østaten Tonga i Polynesien efter et massivt vulkanudbrud, der kunne høres i flere nabolade. Udbruddet under havoverfladen udløste den anden tsunami i området inden for kun to døgn.

På sociale medier viser dramatiske billeder kraftige bølger med en højde på over 60 centimeter ramme kystsamfund i ønationen. Nær Tongas hovedstad, Nukualofa, blev der observeret en tsunamibølge på 1,2 meter ifølge Australiens Meteorologiske Bureau.

Den første tsunamibølge fredag var på omkring 30 centimeter.

Også Fiji og den amerikanske ø Samoa blev ramt. Et tsunamivarsel for Samoa er dog blevet ophævet.

Jesse Tuisino, en tv-reporter i Fiji, siger i en video på Twitter, at store bølger skyller ind over kysten, mens folk prøver at køre væk i deres biler.

Den 20. var december var undervandsvulkanen Hunga i udbrud.

Nyhedshjemmesiden Matangi Tonga rapporterer, at forskere siden fredag har observeret et nyt udbrud og massive eksplosioner i nærheden af vulkanen.

Satellitoptagelser viser en askesky, der er fem kilometer bred, og som når 20 kilometer op i luften.

Der er også udsendt et tsunamivarsel for den nordlige del af New Zealand.

Fredagens udbrud varede otte minutter, og der blev sendt store skyer af akse, gas og røg op i luften.

- Der blev hørt høje tordenbrag i Fiji over 800 kilometer derfra, siger embedsmænd i Suva.

Politiet har ikke meldt om tilskadekomne efter vulkanudbruddet, men der er frygt for, at støv og gas kan danne syreregn, hvis det blandes med vand i atmosfæren.

Lokale indbyggere har fået forbud mod at bruge regnvand indtil videre.

Tonga består af 177 øer, hvoraf 36 er beboede. Ø-nationen ligger syd for Samoa og har omkring 106.000 indbyggere.

Vulkanen Hunga ligger ved en ubeboet ø omkring 65 kilometer nord for hovedstaden Nukualofa.

Flyselskaber er blevet advaret om vulkanudbruddet og frarådes at overflyve området. Air New Zealand aflyste lørdag en flyvning fra Auckland til Nukualofa, som skulle have fundet sted tirsdag.

/ritzau/AFP