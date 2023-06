Højeste niveau i et årti: Tonsvis af hash beslaglagt i EU

Mængden af beslaglagt cannabis nåede i 2021 det højeste niveau i et årti.

Det fremgår af en ny rapport fra EU's narkotikaagentur, der er blevet offentliggjort fredag.

I alt blev der beslaglagt 816 ton cannabisharpiks og 256 ton cannabisblade. Det tyder på en høj tilgængelighed af cannabis, hedder det i rapporten.

Stoffet er da også fortsat det mest udbredte blandt illegale stoffer, står der videre.

Cannabis sælges illegalt i forskellige former, blandt andet hash og skunk.

Rapporten skønner, at omkring otte procent af den voksne europæiske befolkning har anvendt cannabis inden for det seneste år.

Også kokain bliver fremhævet af narkotikaagenturet. Der blev i 2021 beslaglagt 303 ton af stoffet i EU, hvilket er en rekord.

I de seneste år er kokain særligt ankommet i containere til store havne i Europa. Næsten en tredjedel det beslaglagte kokain blev fundet i Belgien.

Her ligger EU's næststørste havn, Antwerpen.

Udbredelsen af narkotika vækker bekymring hos EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson.

- Narkotikarelateret organiseret kriminalitet udgør en alvorlig trussel mod samfundet, og jeg er dybt bekymret over, at de stoffer, der bruges i Europa i dag, kan være endnu mere skadelige for sundheden end tidligere stoffer.

- Det er afgørende, at EU samarbejder med tredjelande om den globale bekæmpelse af narkotikahandel, siger kommissæren i en pressemeddelelse fredag.

Det er blandt andet EU's narkotikaagentur, der skal bidrage i den kamp.

Derfor skal agenturet have en mere international rolle fremover, så det kan holde trit med det voksende problem, siger Ylva Johansson videre.

Samtidig vil der i 2024 blive oprettet et europæisk netværk af laboratorier. Formålet er at få bedre data om blandt andet nye stoffer.

Også forandringer i narkotikamarkeder og brugsmønstre er der behov for bedre data om.

Narkotikarapporten for 2023 er baseret på data fra EU's 27 medlemslande samt Tyrkiet og Norge.

/ritzau/