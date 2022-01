Højesteret blokerer Bidens vaccinekrav til store firmaer

Krav om vaccine eller test for ansatte i store amerikanske virksomheder er blevet blokeret i USA's Højesteret.

USA's Højesteret har torsdag blokeret præsident Joe Bidens krav om, at ansatte i store amerikanske virksomheder skal være vaccinerede mod coronavirus eller lade sig test ugentligt.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Højesteret har dog samtidig tilladt, at Bidens administration kan gå videre med et krav om, at sundhedsansatte skal være vaccineret.

Torsdagens afgørelse vil derfor formentlig blive mødt med blandede følelser hos den amerikanske præsident.

Artiklen fortsætter under annoncen

Højesteret har vurderet, at Bidens administration ikke har bemyndigelse til at kræve, at ansatte i virksomheder med mere end 100 ansatte bliver vaccineret mod coronavirus eller lader sig teste ugentligt.

Mere end 80 millioner mennesker ville have været underlagt kravet.

/ritzau/