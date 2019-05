Højesteret i Colombia løslader tidligere Farc-leder Santrich

Den tidligere Farc-kommandør Jesús Santrich er mistænkt for narkosmugling til USA, som ønsker ham udleveret.

Højesteret i Colombia har onsdag beordret den tidligere Farc-leder Jesús Santrich løsladt.

Santrich, som er mindre kendt under sit rigtige navn, Seuxis Hernandez, blev anholdt for mere end et år siden mistænkt for at have smuglet narko til USA.

Den 51-årige tidligere kommandør i oprørsgruppen Farc blev løsladt for knap to uger siden, efter at den særlige fredsdomstol JEP konkluderede, at der ikke var beviser nok til at retfærdiggøre en udlevering af Santrich til USA.

Men straks efter sin løsladelse blev Jesús Santrich anholdt på ny, eftersom anklagemyndigheden hævdede, at den havde fundet nye beviser imod ham.

JEP blev indført i 2016 som en del af en fredsaftale mellem Farc og daværende præsident Juan Manuel Santos. Den har til formål at undersøge forbrydelser fra konflikttiden.

Ligeledes som en del af fredsaftalen fra 2016 blev Farc omdannet fra en guerillabevægelse til et politisk parti og garanteret ti pladser i kongressen.

En af disse pladser gik til Santrich, men på grund af sin anholdelse kunne han ikke varetage opgaven.

/ritzau/dpa