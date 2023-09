Højesteret i Mexico afkriminaliserer abort

Højesteretten i Mexico har onsdag besluttet at afkriminalisere abort i hele landet.

Det skriver AFP.

I sidste uge blev delstaten Aguascalientes, som ligger i midten af landet, den 12. delstat i Mexico, hvor abort ikke længere er ulovligt, skriver The Guardian.

Siden er det blevet afkriminaliseret i flere af Mexicos 32 stater, indtil det skal gælde hele landet.

- Det retssystem, som straffer abort i den føderale straffelov, er forfatningsstridigt, da det krænker menneskerettighederne for kvinder og mennesker, der er i stand til at blive gravide, skriver den mexicanske højesteret på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, ifølge AFP.

Den mexicanske organisation Group on Reproductive Health (GIRE), som advokerer for frie abortrettigheder, glæder sig over beslutningen.

- Føderale sundhedsinstitutioner i hele landet bliver nu nødt til at tilbyde abort til alle kvinder og personer, der kan blive gravide, som vil have det, udtaler organisationen på sociale medier ifølge AFP.

Det første sted i Mexico, hvor abort blev afkriminaliseret, var i hovedstaden Mexico City i 2007.

