Højesteret idømmer Sydkoreas ekspræsident 25 års fængsel

Den tidligere præsident i Sydkorea Park Geun-hye er blandt andet fundet skyldig i bestikkelse.

Sydkoreas højesteret har fredag idømt den tidligere præsident Park Geun-hye 25 års fængsel i en sag om korruption og magtmisbrug.

Det skriver nyhedsbureauet Yonhap ifølge Reuters.

Dermed har højesteret forlænget hendes straf fra april med et år. Den 6. april blev Park Geun-hye således idømt 24 års fængsel for blandt andet magtmisbrug, bestikkelse og afpresning.

Anklagemyndigheden appellerede denne afgørelse og søgte om en hårdere straf.

I juli blev Park Geun-hye idømt yderligere otte års fængsel for ulovligt at have taget imod penge fra landets efterretningstjeneste.

Ekspræsidenten har siddet fængslet i over et år.

Hun har fastholdt, at hun er et uskyldigt offer for politisk hævn. Hun har ikke deltaget i retsmøder siden oktober sidste år.

