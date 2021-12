Brasiliens lempelige coronarestriktioner har gjort landet til et populært rejsemål for ikke-vaccinerede.

Højesteret kræver vaccinebevis for at rejse ind i Brasilien

Udenlandske turister skal snart kunne fremvise bevis for vaccination for at rejse ind i Brasilien.

Det har landets højesteret afgjort lørdag lokal tid.

Beslutningen går imod præsident Jair Bolsonaro, der gentagne gange har afvist anmodninger fra sundhedsmyndighederne om at kræve vaccinebevis fra besøgende.

Højesteretsdommer Luis Roberto Barroso lagde i afgørelsen vægt på, at Brasilien skal undgå at støtte det, han kalder "antivaccineturisme".

Lempelige restriktioner har nemlig gjort Brasilien til et yndet rejsemål for ikke-vaccinerede turister.

Barosso erkender dog også, at det bliver umuligt at kontrollere alle indrejsende.

Kravet om at fremvise vaccinebevis gælder for alle udenlandske besøgende med undtagelse af rejsende fra lande, hvor der er meget få vacciner tilgængelige, eller i tilfælde hvor personen er forhindret i at blive vaccineret på grund af helbredsmæssige årsager.

Disse personer skal til gengæld gå i karantæne i fem dage ved ankomsten.

Det er uklart, hvornår det nye krav træder i kraft.

Afgørelsen kommer kort før landets travle sommersæson, hvor flere brasilianske byer er værter for populære arrangementer såsom nytårsfester og karneval.

Flere af festlighederne er dog allerede blevet aflyst som konsekvens af spredningen af den nye Omikron-variant.

I Rio de Janeiro er det berømte fyrværkerishow på stranden Copacabana 31. december blevet aflyst for andet år i træk.

Siden pandemiens begyndelse har Brasilien registreret 22 millioner tilfælde med coronavirus og 616.000 coronarelaterede dødsfald. Omkring 65 procent af befolkningen er fuldt vaccineret.

/ritzau/Reuters