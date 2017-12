Højesteret nægter Putin-kritiker at stille op til valg

Aleksej Navalnyj må ikke stille op til det russiske præsidentvalg i 2018, fastslår den russiske højesteret.

Den russiske højesteret afviser en ankesag fra oppositionspolitikeren og aktivisten Aleksej Navalnyj om at få lov til at stille op til præsidentvalget i 2018.

Ruslands valgkommission afgjorde ved en afstemning 25. december, at den 41-årige advokat Navalnyj ikke måtte stille op til præsidentvalget.

Efter afgørelsen ankede Navalnyj beslutningen, men den russiske højesteret er enig med valgkommissionen.

Oppositionspolitikeren er dømt for politisk motiveret bedrageri. Det var på grund af denne dom, at valgkommissionen afviste, at han kunne stille op.

Den betingede dom lød på fem års fængsel. Navalnyj betegner selv sagen som politisk motiveret.

I løbet af det seneste år har han stået i spidsen for en græsrodskampagne, der er nået helt ud i krogene af præsident Vladimir Putins sikreste valgkredse.

Han har også været fængslet tre gange i år og er sigtet for at bryde loven flere gange på grund af offentlige politiske møder og demonstrationer.

Navalnyj var ikke selv til stede i retten lørdag, da afgørelsen blev meldt ud. Han kommenterer dog afgørelsen på Twitter, hvor han gør det klart, at han "ikke anerkender afstemninger uden modstand".

Politikerens kampagnehold vil ifølge nyhedsbureauet AFP indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og holdet beder samtidig højesteret om at genoverveje afgørelsen.

- Vi vidste, at det ville være en politisk beslutning, men vi vil fortsætte med at gå gennem alle ankeinstanser, siger Navalnyjs advokat, Ivan Zhdanov ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.

Navalnyj opfordrer også til et boykot af præsidentvalget. Det gjorde han ligeledes efter afgørelsen fra valgkommissionen.

- Den procedure, vi er inviteret til at deltage i, er ikke et valg. Kun Putin og de kandidater, han har håndplukket, deltager i det, sagde Navalnyj ifølge nyhedsbureauet AP mandag.

Målinger indikerer, at Putin står til en sikker sejr, og dermed forventes han at kunne få sin fjerde periode på præsidentposten.

Det russiske præsidentvalg skal efter planen indledes med første valgrunde 18. marts 2018.

