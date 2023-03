Højesteret: Norge har eneret på at fiske snekrabber ved Svalbard

Norges højesteret har mandag fastslået, at EU-skibe ikke må fiske efter snekrabber i farvandet ud for Svalbard.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og nyhedsbureauet Reuters.

Dermed stadfæstes tidligere afgørelser ved norske domstole.

Afgørelsen er ikke kun interessant på grund af adgangen til at fiske efter snekrabber. Sagen drejer sig således i høj grad også om, hver der har ret til at lede efter olie og mineraler i området, skriver Retuers.

Snekrabber er en relativt ny art, der lever på havets bund.

Sagen om snekrabberne nåede også i 2019 hele vejen til højesteret.

Den slog dengang fast, at Norge er i sin gode ret til at formene udenlandske skibe adgang til området, hvis de fisker efter snekrabber på havets bund.

Den norske højesteret er denne gang gået dybere ind i sagen, men altså nået frem til samme konklusion. Det skriver NTB.

Det er et lettisk selskab, der har forsøgt at få rettens ord for at få adgang til området. Hvis selskabet havde fået medhold, var Norge blevet tvunget til at dele de ressourcer, der befinder sig i området ved Svalbard.

Det sagde Øystein Jensen, der specialiserer sig i havret og er juraprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt i Oslo, da retssagen begyndte i januar.

- Og det gælder ikke bare snekrabber. Det gælder også olie, gas, mineraler og fiskeri, sagde han ifølge det norske medie NRK.

