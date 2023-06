Højesteret overrasker og giver sorte vælgere sejr i Alabama

Den amerikanske Højesteret har torsdag beordret, at Alabamas valgdistrikter skal tilpasses, så sorte vælgere får øget indflydelse.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Med stemmerne 5-4 har Højesteret beordret, at der oprettes yderligere et valgdistrikt med et overtal af sorte vælgere.

Afgørelsen bliver af flere amerikanske aviser - herunder The New York Times og The Washington Post - kaldt for overraskende. Det skyldes, at Højesteret har et flertal af traditionelt konservative dommere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdagens sag var udløst af en ny fordeling af valgdistrikter fra 2021. Der er tale om distrikter ved valg til Repræsentanternes Hus.

Den nye fordeling betød, at seks af Alabamas syv valgdistrikter overvejende havde hvide vælgere. Delstaten har ellers cirka 27 procent sorte borgere.

Højesteret har nu støttet en lavere domstols beslutning om, at der skal oprettes et nyt valgdistrikt for at sikre bedre repræsentation.

Kritikere af Alabamas distriktfordeling fra 2021 har hævdet, at den er i strid med afsnit to i den amerikanske stemmerettighedslov fra 1965. Loven skal sikre, at der ikke er racemæssig diskrimination ved valg.

En af de personer, der har ført sagen, er advokaten Abha Khanna.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alabamas nuværende distriktskort udvander systematisk sorte Alabama-borgeres stemmekraft. Det er i klar strid med afsnit to i stemmerettighedsloven, siger hun ifølge Reuters.

- Gudskelov har domstolen i dag kaldt Alabamas nye distriktfordeling for et klassisk brud på den skelsættende stemmerettighedslov, lyder det.

Højesterets chefdommer, konservative John Roberts, gav de sorte vælgere medhold i torsdagens afgørelse. Det samme gjorde den konservative Brett Kavanaugh og domstolens tre liberale dommere.

/ritzau/