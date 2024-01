Højesteret skal tage stilling til udelukkelse af Trump fra primærvalg

USA's højesteret kommer til at tage stilling til, om den tidligere præsident Donald Trump kan udelukkes fra at deltage i primærvalget i Colorado.

Domstole i både Colorado og Maine har afgjort, at på grund af Trumps ageren op til og under stormløbet på Kongressen 6. januar 2021 kan han ikke deltage i valgene.

Nu skal højesteret så kigge på beslutningen fra Colorado, skriver Reuters.

Det er Donald Trump selv, der har bedt højesteret tage stilling til afgørelsen fra Colorado.

Dommen fra højesteretten i Colorado blev afsagt 19. december. I praksis fjerner den Trumps navn fra stemmesedlen, når delstatens republikanske vælgere skal pege på en præsidentkandidat til november.

Retten fandt, at Trump var involveret i oprøret, og at hans tale, hvori han opildnede folkemængden, ikke var beskyttet af det første tillæg til den amerikanske forfatning - "The First Amendment” - som sikrer ytringsfriheden.

Det samme er man kommet frem til i Maine.

/ritzau/Reuters