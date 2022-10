Højesterets afgørelse om skotsk folkeafstemning kan trække ud

Den kan tage flere måneder, inden Storbritanniens højesteret er kommet frem til en beslutning om, hvorvidt Skotland kan holde en afstemning om uafhængighed uden godkendelse fra det britiske parlament.

Det siger højesterettens præsident, Robert Reed, tirsdag.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, har sagt, at hun ønsker at holde en folkeafstemning om Skotlands uafhængighed i oktober næste år.

Men det skal ske på lovlig vis og være internationalt anerkendt, har hun understreget.

Derfor skal Storbritanniens øverste domstol afgøre, om Skotland kan holde afstemningen, uden at det først skal godkendes af de folkevalgte i London.

- Det vil formentlig vare nogle måneder, inden vi kan komme med en afgørelse, siger Robert Reed.

Tirsdag tog han og de øvrige dommere hul på to dages høringer. Det er dog kun "toppen af isbjerget" i sagen, siger Reed.

Skotterne har tidligere stemt om, hvorvidt de skulle forlade det øvrige Storbritannien. Det skete i 2014, hvor 55 procent stemte for at blive, mens 45 procent stemte for uafhængighed.

Nicola Sturgeon mener, at den britiske beslutning fra 2016 om at forlade EU har ændret situationen betydeligt.

Dengang stemte et flertal af skotterne for at blive i EU.

Derfor vil hun have en ny folkeafstemning om et år.

Men både den nuværende britiske premierminister, Liz Truss, og hendes umiddelbare forgænger, Boris Johnson, har sagt, at de ikke vil tillade en ny skotsk folkeafstemning.

Det var en afstemning, der kun finder sted én gang i en generation, mener de.

Loven siger, at spørgsmål, der vedrører unionen mellem Skotland og England, skal behandles i det britiske parlament.

Den britiske regering siger, at det gør det klart, at den skal godkende en eventuel folkeafstemning.

Det Skotske Nationalistparti (SNP), som Sturgeon tilhører, svarer, at det vil betyde, at skotternes synspunkt ignoreres.

Den skotske statsadvokat, Dorothy Bain, påpeger, at folkeafstemningen er vejledende og ikke i sig selv fører til uafhængighed.

- Trods den højspændte politiske kontekst er det et spørgsmål om lov, siger Bain.

/ritzau/Reuters