Højesteretsdommer forsvarer dyre gaver fra republikansk stordoner

Den amerikanske højesteretsdommer Clarence Thomas forsvarer, at han i årevis har taget imod luksuriøse rejser fra en stordonor til republikanske organisationer.

Det kommer efter afsløringer i den journalistiske nonprofitorganisation ProPublica om, at Clarence Thomas blandt andet har været på yachtture i New Zealand og adskillige rejser med privatfly verden over.

Én enkelt rejse, som Clarence Thomas fik til Indonesien, skulle alene have løbet op i 500.000 dollar.

Alt sammen skulle være sket på milliardæren Harlan Crows regning.

Harlan Crow har ifølge ProPublica doneret mere end 10 millioner dollar til politiske organisationer tilknyttet det republikanske parti.

Det svarer til næsten 70 millioner kroner.

Afsløringerne har ført til anklager om, at Clarence Thomas er i lommen på republikanerne.

Men selv siger han i en udtalelse, at juridiske kolleger har fortalt ham, at det ikke var nødvendigt at fremlægge rejserne for offentligheden.

- Denne type af personlig gæstfrihed fra tætte, personlige venner, som ikke havde forestående foran Højesteret, var ikke anmeldelsespligtig, siger Clarence Thomas i udtalelsen.

/ritzau/AFP