Højesteretsdommers afgang baner for første gang vejen for en sort kvinde

Efter en periode præget af udfordringer som coronapandemien, skyhøj inflation og eskalerende spændinger med Rusland mærkede USA’s præsident, Joe Biden, for første gang i lang tid et pust af ægte medvind, da det sent onsdag kom frem, at den 83-årige højesteretsdommer Stephen Breyer vil træde tilbage fra den ekstremt indflydelsesrige domstol til sommer.