Overblik: Det skal du vide i sagen om Brett Kavanaugh, der er anklaget for seksuelt overgreb

Det bliver en af årets største politiske begivenheder i USA, når Brett Kavanaugh og kvinden, der var den første til at anklage den højesteretsnominerede dommer for et seksuelt overgreb, i dag vidner i Senatet. Kristeligt Dagblad besvarer de væsentligste spørgsmål i sagen

Hvad er anklagerne mod Brett Kavanaugh?

Den 51-årige Christine Blasey Ford, der i dag er professor på Palo Alto University i Californien, beskylder Kavanaugh for at have forulempet hende under en privat fest i Washington-området i begyndelsen af 1980’erne, da de begge var teenagere. Ifølge Ford tvang den dengang 17-årige, stærkt alkoholpåvirkede Kavanaugh og en af hans kammerater hende ind på et soveværelse, holdt hende nede og forsøgte at afklæde hende. Da hun forsøgte at skrige, skulle Kavanaugh have holdt hånden over hendes mund.

Den 53-årige Deborah Ramirez, der i dag er aktivist for ofre for hustruvold, gik på eliteuniversitetet Yale sammen med Kavanaugh, og hun beskriver en situation, hvor den dengang 18-årige Kavanaugh under en beruset komsammen trak bukserne ned og pressede sine nøgne kønsdele imod hendes ansigt uden hendes samtykke.

I går stod endnu en kvinde, Julie Swetnick, frem med anklager imod dommeren. Swetnick, der arbejder for forbundsregeringen i Washington, skriver i en erklæring på tro og love, at hun i begyndelsen af 1980’erne så ham opføre sig meget seksuelt aggressiv over for piger til fester. Ifølge Swetnick var Kavanaugh til stede ved mindst 10 fester, hvor piger blev bedøvet af alkohol eller stoffer og udsat for gruppevoldtægter, og deltog muligvis også selv. I hvert fald hævder hun at have set ham stå i kø til et værelse, hvor piger blev gruppevoldtaget. Swetnick siger også, at hun selv blev bedøvet og gruppevoldtaget til en fest, hvor Kavanaugh var til stede.

Hvad er beviserne?

Christine Blasey Ford siger, at hun ikke talte om hændelsen med nogen før i 2012, da hun var i parterapi med sin mand. Terapeutens notater fra deres samtaler bekræfter Fords beretning, og hun har bestået en løgnedetektortest. Ford har desuden underskrevne erklæringer fra fire personer, der siger, at hun fortalte dem om hændelsen længe inden, at offentligheden fik kendskab til den. Både Brett Kavanaugh og den omtalte kammerat, Mark Judge, benægter, at de var til festen, og at overgrebet fandt sted. Ingen andre festdeltagere er stået frem for med sikkerhed at be- eller afkræfte Fords udlægning. Deborah Ramirez erkender, at hun var alkoholpåvirket under hændelsen på Yale University, og at der er huller i hendes hukommelse. En anonym tidligere studiekammerat siger til magasinet The New Yorker, at han dengang hørte om hændelsen, mens andre studiekammerater ikke erindrer den. Julie Swetnick skriver i sin erklæring, som hendes advokat i går offentliggjorde på Twitter, at hun har kendskab til vidner, der kan bekræfte hendes påstande.

Hvad siger Brett Kava-naugh selv?