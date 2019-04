Højrefløjshøg er færdig som frontfigur for USA's våbenlobby

En magtkamp med topdirektør er ifølge avis årsag til, at Oliver North ikke fortsætter som formand for NRA.

Formanden for den amerikanske våbenorganisation National Rifle Association (NRA), Oliver North, fik kun et enkelt år på posten som frontfigur for den magtfulde lobbygruppe.

Den ultrakonservative Oliver North blev valgt til formandsposten i maj sidste år. Men NRA har ikke nomineret ham til at sidde i endnu en periode.

Det meddelte den 75-årige North i et brev, som lørdag blev læst op på NRA's årsmøde i Indianapolis ifølge The New York Times, skriver flere nyhedsbureauer.

Det er angiveligt en magtkamp med NRA's administrerende direktør, Wayne LaPierre, som er årsag til, at den pensionerede oberstløjtnant er færdig som formand.

Fredag beskyldte LaPierre ifølge flere medier Oliver North for at forsøge at presse ham ud. North skulle have truet med at afsløre "skadelige" oplysninger om LaPierre, hvis han ikke forlod NRA.

Nyheden kommer samtidig med, at justitsministeriet i New York har indledt en efterforskning af påståede økonomiske fiflerier i NRA.

Kilder med indsigt i undersøgelsen fortæller til The New York Times, at myndighederne skriftligt har anmodet NRA om at få adgang til finansielle oplysninger.

Oliver North henviser i sit brev tilsyneladende til undersøgelsen med en bemærkning om, at NRA befinder sig i en "tydelig krise", som der "omgående" skal tages hånd om.

North tilføjer, at han for nylig har nedsat en intern komité til at undersøge påstandene om økonomiske uregelmæssigheder.

Oliver North er en både berømt og berygtet person i USA. I sidste halvdel af 1980'erne kom mange til at kende militærmanden, der var rådgiver for præsident Ronald Reagan.

North var en af flere officerer, som på vegne af den amerikanske regering ulovligt solgte våben til præstestyret i Iran. Indtægterne blev brugt til at støtte en højreorienteret oprørsbevægelse i Nicaragua.

Oliver North fik en betinget dom for sin rolle i skandalen, men på grund af en procedurefejl blev dommen senere underkendt.

Mens han af mange på den amerikanske højrefløj anses som en patriot for sine markante holdninger til våben og sin medvirken i Iran-Contra-skandalen, så har mange andre amerikanere kun foragt til overs for ham.

Før formandsposten i NRA var North kommentator på tv-stationen Fox News.

NRA's formål er at beskytte amerikanernes ret til at bære våben. Organisationen er kendt for modarbejde politiske forsøg på at stramme våbenlovgivningen i USA.

/ritzau/