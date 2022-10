Midtvejsvalget om to uger anses for at være den største test af USA's demokrati siden 2020. Nu skaber mobilisering af "valghær" bekymring hos eksperter.

Det kaotiske præsidentvalg i 2020 spøger i den grad på den anden side af Atlanten.

Op til midtvejsvalget 8. november forsøger flere højreorienterede og indflydelsesrige støtter af ekspræsident Donald Trump at mobilisere en slags "hær" af valgobservatører, der i lighed med Trump mener, at Joe Biden stjal valgsejren for knap to år siden.