Højreorienteredes interneteksil stævner Google for milliardbeløb

Videohjemmesiden Rumble sagsøger techgiganten Google og dens moderselskab, Alphabet, og kræver erstatning på mere end en milliard dollar for tabte reklameindtægter.

Det skriver mediet Axios mandag aften dansk tid.

Rumble er en hjemmeside, hvor brugere kan lægge videoer ud og få del i indtægter fra de reklamer, som bliver vist på videoerne.

Siden minder om den mere kendte platform YouTube, men adskiller sig ved at moderere indholdet mindre restriktivt.

Siden er i de seneste år blevet hjemsted for en række youtubebrugere, som blev udelukket fra Youtubes reklameprogram, fordi deres indhold var i strid platformens regler.

Et hurtigt blik på hjemmesidens forside viser adskillige videoer fra folk, der bakker op om blandt andet USA's ekspræsident Donald Trump, der for tiden kæmper en række slagsmål i det amerikanske retssystem.

Donald Trumps eget sociale medie, Truth Social, er desuden partner med platformen. Platformen fik i 2023 eksklusiv adgang til at vise debatter fra det republikanske primærvalg.

Også kontroversielle skikkelser som Andrew Tate bruger platformen.

Rumble mener ifølge Axios, at Google tager for stor en bid af kagen, når pengene fra reklameindtægter, som Google står for, skal fordeles.

Rumble, som også selv har udviklet et system til reklameindtægter som alternativ til Googles, mener også, at Google bruger sin markedsdominans til at undertrykke alternativer som Rumbles system.

- Når det gælder ondskab, går vi til angreb, skriver Rumbles administrerende direktør, Chris Pavlovski, på det sociale medie X.

- Og det er kun begyndelsen, svarer han til en bruger, der medgiver sin støtte.

Sagen starter ifølge Axios til april næste år.

Rumble har allerede sagsøgt Google for konkurrencestridig adfærd i 2021.

I den forbindelse anklagede Rumble techgiganten for at fremhæve søgeresultater fra Youtube, når man søger på videoer på Googles søgemaskine, fremfor at eksempelvis vise videoer fra Rumble.

Youtube er ejet af Google.

