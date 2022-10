Højreorienteret EU-skeptiker tager første stik i slovensk valg

Ved den første runde af Sloveniens præsidentvalg søndag har den højreorienterede, tidligere udenrigsminister Anze Logar sikret sig flest stemmer.

Det viser foreløbige resultater på valgkommissionens hjemmeside tidligt mandag morgen.

Logar står således til at få 34 procent af stemmerne. Hans nærmeste rival, advokaten Natasa Pirc Musar, står til knap 27 procent.

Det viser tallene, efter at omkring 80 procent af stemmerne er optalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da ingen af de to får 50 procent af stemmerne, skal de ud i en anden og afgørende runde søndag den 13. november.

Selv om præsidenten overvejende er en ceremoniel figur i Slovenien, er præsidenten øverstbefalende for landets væbnede styrker. Samtidig er det præsidenten, der udpeger flere topembedsmænd, herunder chefen for centralbanken.

De fleste af disse nomineringer skal også godkendes af parlamentet.

Den nye præsident for EU-landet og Nato-medlemmet Slovenien kommer til at erstatte Borut Pahor. Han må ikke genopstille, da han allerede har siddet i to perioder.

Pahor omtales ofte som Instagram-præsidenten på grund af hans brug af det sociale medie.

46-årige Anze Logar er medlem af Det Slovenske Demokratiske Parti. Partiet er skeptisk over for EU og kritisk over for indvandring.

I april tabte daværende premierminister Janez Jansa og Det Slovenske Demokratiske Parti parlamentsvalget til den miljøbevidste Frihedsbevægelse og nuværende premierminister Robert Golob.

54-årige Natasa Pirc Musar er tidligere tv-vært og nu en indflydelsesrig advokat. Hun har ført valgkamp på spørgsmål om menneskerettigheder, retsstatsprincipper og sociale velfærdsspørgsmål.

Musar kæmper for at blive den første kvindelige præsident i den lille eksjugoslaviske republik.

- Mens præsidentens rolle i Slovenien stort set kun er ceremoniel, så vil valgresultatet afspejle vælgernes støtte til liberale kræfter, som er for EU, i forhold til populistiske euroskeptiske partier, skrev konsulentvirksomheden Teneo forud for søndagens valg.

Præsidenten i Slovenien vælges for en periode på fem år.

/ritzau/Reuters