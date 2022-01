Højreradikal leder tiltales for stormløb på USA's Kongres

Manden bag gruppen Oath Keepers er blevet tiltalt for et dødeligt stormløb på USA's Kongres sidste år.

Lederen af den amerikanske højreradikale gruppe Oath Keepers og ti andre er blevet tiltalt i forbindelse med et stormløb på den amerikanske Kongres i januar 2021.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium.

Anklagen lyder på "sammensværgelse for at gøre oprør". Manden bag gruppen - 56-årige Stewart Rhodes - risikerer en fængselsstraf på op til 20 år, hvis han findes skyldig.

Det er første gang, at tilhængere af den tidligere præsident Donald Trump er blevet tiltalt for en sådan lovovertrædelse i forbindelse med stormløbet.

Justitsministeriet mener, at Rhodes med sine medtiltalte forsøgte at obstruere amerikansk lov, da de forsøgte at forhindre den formelle indsættelse af Joe Biden, der havde vundet præsidentvalget to måneder forinden.

- I kølvandet på præsidentvalget 3. november 2020 forsøgte Rhodes og hans medtiltalte med magt at modsætte sig den amerikanske lov om overdragelse af embedet, skriver ministeriet.

Ni andre med forbindelse til Oath Keepers er også tiltalt med samme anklage.

Ifølge justitsministeriet lagde de tiltalte i løbet af december 2020 i al hemmelighed planer om at rejse til den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., for at forhindre indsættelsen af Joe Biden.

Ministeriet skriver, at de tiltalte medbragte våben for at kunne trænge ind i regeringsbygningen og tage kontrol over området.

I anklageskriftet fremgår det, at Rhodes skrev til de medtiltalte i et krypteret chatrum, at "vi ikke kommer igennem dette her uden borgerkrig".

I december 2020 skulle han have skrevet til de andre medlemmer i chatrummet, at hvis Joe Biden blev indsat som præsident, ville det blive en "blodig og desperat kamp. Det kan ikke undgås".

Det står endnu ikke klart, hvornår de 11 personer skal for en dommer.

/ritzau/Reuters