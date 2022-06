Højtstående IS-leder er tilbageholdt af koalitionsstyrker

Koalitionsstyrker ledet af USA har tilbageholdt en højtstående leder fra Islamisk Stat under en operation i Syrien.

Det oplyser koalitionen i en udtalelse.

- Personen var vurderet til at være en erfaren fremstiller og facilitator af bomber, der er blevet en af gruppens topledere i Syrien, lyder det i udtalelsen.

Ifølge udtalelsen kom ingen civile til skade under operation og alle luftfartøjer, der deltog, har ikke taget skade.

I udtalelsen oplyses det ikke, hvilken del af Syrien, operationen har fundet sted henne.

Koalitionen udfører razziaer og angreb, der har til mål at ramme medlemmer af Islamisk Stat.

En talsperson for en tyrkiskstøttet oprørsgruppe, der har kontrol med dele af de nordlige Syrien, siger at koalitionsstyrker torsdag morgen har udført et helikopterraid tæt på landsbyen Al-Humaira, der ligger lidt syd for grænsen til Tyrkiet.

Talspersonen, der hedder Youssef Hamoud, siger at det er den første operation af sin slags, siger har fundet sted i omrpdet.

Han fortæller videre, at operationen fandt sted tæt på landsbyen Al-Humaira, der ligger få kilometer fra grænsen til Tyrkiet.

Desuden skal amerikanske helikoptere af typen Chinook og Black Hawk have deltaget i operationen ifølge talspersonen.

En kilde tæt på oprørerne siger, at der opstod kampe under operationen.

I februar gennemførte amerikanske specialstyrker en operation i provinsen Idlib i Syrien, der førte til, at IS-leder Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quirashi mistede livet.

Al-Quirashi havde stået i spidsen for gruppen siden gruppens stifter Abu Bakr al-Baghdadi blev dræbt i 2019.

/ritzau/Reuters