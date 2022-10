Højtstående senator vil stoppe USA's våbensalg til Saudi-Arabien

En højtstående amerikansk senator vil lægge Saudi-Arabien på is.

Blandt andet vil han have indstillet våbensalg til landet i kølvandet på en olieaftale, som har ført til beskyldninger om indirekte støtte fra Saudi-Arabien til Rusland.

Landene i Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og andre allierede - også kaldet Opec+ - besluttede for nylig at reducere olieproduktionen markant.

Nedgangen svarer til to procent af den globale forsyning. Opec+ ledes af Saudi-Arabien og har også Rusland som medlem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med en mindsket produktion i et i forvejen presset marked øges sandsynligheden for højere benzinpriser.

Det sker, mens den amerikanske regering forsøger at mindske Ruslands indtægter på energiområdet efter invasionen af Ukraine.

Derfor er Opec+-beslutningen blevet mødt med amerikansk vrede.

Nu vil demokratiske Bob Menendez, som er formand for Senatets udvalg for udenrigsforbindelser, midlertidigt indstille store dele af samarbejdet med Saudi-Arabien.

- USA bør med det samme sætte alle dele af vores samarbejde med Saudi-Arabien på pause, heriblandt våbensalg og sikkerhedssamarbejde, bortset fra det absolut mest nødvendige for USA, siger han i en meddelelse.

Senatets udvalg for udenrigsforbindelser fører tilsyn med store våbenaftaler. Aftalerne får generelt ikke lov til at gå igennem uden grønt lys fra udvalget.

Saudi-Arabien er den største kunde, hvad angår amerikanskproduceret militærudstyr.

Senatorens udmeldinger er blot det seneste tegn på et mere og mere køligt forhold mellem USA og Saudi-Arabien.

/ritzau/Reuters