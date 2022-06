Høringer på nationalt tv skal kaste lys over stormløb i USA

Det bliver for rullende kameraer, når en række længe ventede offentlige høringer går i gang i Washington D.C. torsdag aften.

De skal forsøge at blotlægge, hvad der skete i USA's hovedstad den 6. januar sidste år.

Det var der, tusindvis af tilhængere af daværende præsident Donald Trump stormede kongresbygningen for at kræve hans valgnederlag omstødt. De troede - fejlagtigt, men opildnet af Trump selv - at han var et offer for valgfusk.

Men hvad vidste den afgående præsident om, hvad der var ved at ske? Hvor meget var hans topfolk i Det Hvide Hus indblandet i planlægningen? Og hvorfor gjorde de ikke hurtigere noget for at stoppe de voldelige optøjer, der kostede flere liv?

Det er nogle af de spørgsmål, et udvalg af politikere fra Repræsentanternes Hus har gravet i i knap et år.

De har gennemført over 1000 interviews og afhøringer og kigget på flere end 140.000 sms'er, mails og andre dokumenter.

Når de torsdag indleder den offentlige del af undersøgelsen, vil de gerne have hele nationens opmærksomhed.

Derfor er den første høring om aftenen, så flest mulige amerikanere kan se med.

De tre største tv-netværk i USA - NBC, ABC og CBS - har alle ryddet sendefladen og sender direkte fra mødet. Det samme gør flere mindre som CNN og MSNBC.

Demokraterne, som udgør hovedparten af udvalget, har lovet opsigtsvækkende afsløringer.

- Vi har fundet beviser for meget mere end bare opildnen, siger Jamie Raskin, et demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus, til avisen The Washington Post.

- Jeg tror, at Donald Trump og Det Hvide Hus var i midten af disse begivenheder. Det er den eneste måde at få det hele til at give mening, siger han.

De forsøger at kæde optøjerne sammen med Republikanerne, Trumps parti, og dermed hjælpe Demokraterne forud for vigtige midtvejsvalg til november.

Høringerne begynder torsdag klokken 20.00 lokal tid - svarende til klokken 02.00 natten til fredag dansk tid.

