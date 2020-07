Højeste antal coronadøde i verden på et døgn siden 30. april

9753 coronasmittede personer har mistet livet på et døgn. Det er det højeste daglige antal i tre måneder.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) registrerer inden for det seneste døgn ny global smitterekord under hele pandemien og det højeste antal døde siden 30. april.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

WHO rhar egistreret 284.196 personer smittet med coronavirusset i løbet af 24 timer, hvilket er det højeste antal, siden pandemien brød ud.

9753 personer smittet med virusset har mistet livet på et døgn. Det er det højeste antal siden 30. april, hvor man registrerede 9797 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/