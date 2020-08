Højesteret afviser oppositions appel mod hviderussisk valg

Oppositionsleder kræver hviderussisk valg annulleret, men resultatet står ved magt, slår højesteret fast.

Hvideruslands højesteret har tirsdag afvist en appel fra oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, der kræver det omstridte præsidentvalg 9. august annulleret.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Ved valget blev præsident Aleksandr Lukasjenko udråbt som den store vinder med over 80 procent af stemmerne.

Ingen internationale observatører havde mulighed for at føre kontrol med valget, der vidt og bredt anses for at være et udtryk for svindel.

På valgaftenen udbrød der protester i store dele af Hviderusland - ikke mindst i hovedstaden Minsk, hvor politi og demonstranter endte i sammenstød.

I godt to uger har vrede hviderussere været på gaden med krav om, at præsident Lukasjenko træder tilbage efter 26 år på posten.

Svetlana Tikhanovskaja, der var Lukasjenkos modkandidat ved valget, måtte forlade Hviderusland umiddelbart efter valget.

Fra sit tilflugtssted i nabolandet Litauen har hun opfordret hviderusserne til at fortsætte protesterne mod regimet.

Samtidig har hun etableret et koordinationsråd, der skal arbejde for en magtoverdragelse til oppositionen.

Det hviderussiske styre har dog sat hårdt ind over for rådet. En række af rådets medlemmer er blevet anholdt, og tirsdag blev to medlemmer idømt ti dages fængsel.

/ritzau/