Højesteret giver Trump lov til at bruge forsvarspenge til mur

Trump har fået grønt lys til at må bruge 2,5 milliarder dollar af Pentagons midler til sin mur mod Mexico.

Højesteret i USA har fredag givet præsident Donald Trumps administration lov til at omfordele 2,5 milliarder dollar fra forsvarsministeriets budget til dele af en grænsemur mod Mexico.

Pengene har indtil nu været indefrosset på baggrund af afgørelser fra lavere retsinstanser.

- Wow! En stor sejr for muren. USA's Højesteret omstøder forbud fra lavere retsinstans og tillader arbejdet med den sydlige grænsemur at fortsætte. En stor sejr for grænsesikkerhed og retsstatsprincippet, skriver Trump på Twitter.

Højst usædvanligt erklærede Donald Trump 15. februar en national nødretstilstand i USA. Det gjorde han for at kunne frigøre penge til at bygge den mur mod Mexico, han har lovet sine vælgere, men som Kongressen ikke vil finansiere.

Trumps krav om finansiering af muren medførte blandt andet den længste nedlukning af dele af statsapparatet i amerikansk historie.

I slutningen af maj blokerede en dommer i Californien for Trumps planer om at bygge dele af grænsemuren med midler skaffet via den nationale nødretstilstand.

Dommeren blokerede dermed for planerne om at omfordele midler, der var afsat til militære formål.

Blokeringen ved distriktsdomstolen blev begrundet med, at Kongressen ikke havde godkendt omfordelingen af pengene.

Men fredag har Højesteret altså omstødt beslutningen fra domstolen i Californien og givet grønt lys til Trumps planer. Det skete med stemmerne fem for og fire imod.

