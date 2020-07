Højesteret træffer afgørelse om Trumps skattepapirer torsdag

Torsdag bliver det afgjort, om Kongressen og anklagere skal have adgang til præsidentens skattepapirer.

USA's højesteret afgør torsdag, hvorvidt anklagemyndigheder og den amerikanske kongres skal have adgang til præsident Donald Trumps skattepapirer.

Højesterets afgørelse kan potentielt få stor politisk betydning - ikke mindst frem mod præsidentvalget i november.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Donald Trump har i modstætning til sine forgængere afvist at lægge sine skattepapirer frem.

Det har alle præsidenter gjort siden 1970'erne, og Donald Trump lovede at gøre det samme under valgkampen i 2016.

Det løfte har han siden trukket tilbage, og hans advokater hævder, at han som præsident nyder total immunitet.

Det er netop denne påstand, som højesteret torsdag skal tage stilling til, og afgørelsen kan få afgørende betydning for, i hvor høj grad Kongressen kan granske præsidentens forretninger og økonomi.

Donald Trump er den første præsident siden Richard Nixon, der ikke åbent har lagt sine skattepapirer frem.

Det har udløst spekulationer om Donald Trumps formue og eventuelle interessekonflikter.

Demokrater i Kongressen har blandt andet sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Donald Trumps forretninger i Rusland gør ham sårbar over for pres fra den russiske regering.

Donald Trump er desuden mistænkt for at have benyttet sig af tvivlsomme transaktioner for at slippe for at betale skat siden 1990'erne.

To udvalg i Repræsentanternes Hus har krævet, at præsidenten lægger sine skattepapirer frem. Det samme har en distriktsanklager i New York.

Stævningerne er sendt til Donald Trumps revisorer og bankerne Deutsche Bank og Capital One.

Tidligere har lavere domstole i både Washington og New York slået fast, at Donald Trumps skattepapirer skal frigives.

Processen er dog blevet sat på pause, indtil der er truffet en endelig afgørelse i Højesteret.

Hvis Højesteret afgør, at oplysningerne skal frigives, er det dog ifølge eksperter ikke sikkert, at oplysningerne vil blive gjort offentlige før valgkampen i efteråret.

- Man skal ikke holde vejret, mens man venter på flere oplysninger om hans selvangivelser, siger Richard Lempert, juraprofessor ved University og Michigan, ifølge AFP.

- Der vil sandsynligvis gå lang tid, før vi får nogle detaljer, og dele af hans selvangivelse kan muligvis forblive hemmelige for evigt, tilføjer han.

/ritzau/