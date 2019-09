Højhastigheds-speedbåd forulykkede i Venedig - tre dræbt

76-årig italiener, som byggede højhastighedsmotorbåde, ville slå rekord på strækningen Monaco-Venedig.

En højhastigheds-speedbåd, som skulle forsøge at slå en rekord i den berømte lagune ved Venedig, ramte en kunstig dæmning, hvorved tre personer blev dræbt.

Besætningen på båden blev ledet af den 76-årige italienske forretningsmand Fabio Buzzi, som har vundet verdensmesterskaber for denne bådtype.

De ombordværende forsøgte at sætte en ny rekord for ruten fra Monaco til Venedig.

Avisen Corriere della Sera skriver, at båden havde sejlet omkring 100 kilometer i timen i 18 timer og 32 minutter, da ulykken skete sent tirsdag.

Den ramte dæmningen havde båden en hastighed på 148 kilometer i timen, oplyser organisatorerne af begivenheden.

Buzzi omkom sammen med de to andre personer på højhastighedsbåden. Den ene var en hollandsk mekaniker, og en italiener. Tidligere skrev italienske medier, at to briter omkom sammen med Buzzi.

Et fjerde besætningsmedlem, en italiener, blev kastet over bord og overlevede ulykken.

Fabio Buzzi designede og byggede højhastighedsbåde med sit firma FB Design.

Han havde været racersejler siden 1960 og satte en lang række rekorder - blandt andet en langdistancerekord for strækningen mellem New York og Bermuda i 2012.

Italiensk radio siger, at speedbåden kunne sejle op til 130 kilometer i timen. Den var næsten nået i mål, da den ramte en dæmning, som skal beskytte Venedig mod oversvømmelser.

Sammenstødet er den seneste i en række ulykker i den flydende by, hvor kanalerne er overfyldte med alle former for fartøjer fra små gondoler over speedbåde til store krydstogtskibe.

I juni ramte et krydstogtskib, der kom ud af kontrol, en turistbåd i en af Venedigs travleste kanaler. Mindst fem mennesker blev kvæstet.

En måned senere var krydstogtskibet "Costa Deliziosa", som er næsten 300 meter langt, og som har plads til over 2800 passagerer, centimer fra at ramme en yacht, som blev trukket ud af Venedig under et stormvejr.

