Hollænderne og corona i de seneste måneder

* Dele af den hollandske befolkning har været utilfredse med, hvad der blev set som en kursændring, da regeringen lukkede store dele af samfundet ned i december.

* I januar var der store optøjer i flere dage, efter regeringen indførte et udgangsforbud fra klokken 21 til 4.30. Her blev omkring 500 personer tilbageholdt, og optøjerne foregik over hele landet.

* Da et testcenter brændte i forbindelse med optøjerne, øgede myndighederne sikkerheden.

* Udgangsforbuddet er anfægtet i retten af den hollandske gruppe af coronaskeptikere "Sandheden om Virus". Forbuddet blev opretholdt.

* Den hollandske regering blev tvunget til at trække sig på grund af en skandale om børnepenge i januar.

* Regeringen sidder i øjeblikket kun som forretningsministerium. Det gør de, indtil der kan holdes valg 17. marts.

Kilder: Vox, Reuters, AFP

/ritzau/