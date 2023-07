Holland forbyder mobiler i klasserne: Vi er nødt til at beskytte eleverne

Det kan være svært at koncentrere sig om undervisningen, når man har adgang til alverdens underholdning lige ved lommen. Men det kommer ikke til at være noget problem i Holland, der fra næste år forbyder mobiler, tablets og såkaldte smartwatches i klasseværelserne. Det skriver hollandske RTL.

Forbuddet, der er blevet indført af den hollandske regering, skal begrænse antallet af distraktioner, som de hollandske skoleelever døjer med. Efter planen træder forbuddet i kraft den 1. januar 2024, og derefter vil det kun være tilladt at bruge mobilen af medicinske årsager, eller hvis undervisningen kræver det.

"Selv om mobiltelefoner er flettet ind i vores liv, hører de ikke hjemme i klasseværelset," lyder det ifølge Reuters fra Hollands undervisningsminister Robbert Dijkgraaf.

"Eleverne skal kunne koncentrere sig og have mulighed for at studere grundigt. Forskningen viser, at mobiltelefoner er en forstyrrelse, og derfor er vi nødt til at beskytte eleverne,” siger han.

Det nye forbud er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem undervisningsministeriet, landets skoler og en række relaterede organisationer. Ifølge undervisningsministeren er det op til skolerne selv, hvordan de vil indføre og håndhæve forbuddet, men strengere regler vil muligvis følge, hvis ikke det giver tilstrækkelige resultater inden sommeren 2024.

Forbuddet faldt ifølge RTL på plads, efter at spørgsmålet om unges skærmvaner i en periode havde fyldt meget i den hollandske debat. Det samme gør sig for tiden gældende i Danmark, hvor en aarhusiansk folkeskole for få dage siden kunne fortælle, at de indfører deres eget mobilforbud efter sommerferien.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indtaget en hovedrolle blandt kritikerne af digitaliseringens indflydelse på ungdommen:

“Det er jo ikke trafikken, der er det farligste for børn nu. Det er den her”, sagde statsministeren under en spørgetime den 23. maj, mens hun viftede med sin iPhone.

Ved samme lejlighed bemærkede hun, at skærmene skulle “meget mere ud af skolen”.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) erklærede i juni, at skærmene skulle ud af børnehaverne og vuggestuerne.

I samme omgang bad han Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet om at udarbejde retningslinjer eller anbefalinger for brug af skærme i de danske skoler. Anbefalingerne på ungdomsuddannelsesområdet vil blive præsenteret i oktober, mens retningslinjerne på grundskoleområdet kommer til december.

Holland er ikke det første land, som forsøger sig med et forbud mod mobiltelefoner blandt skoleelever. Frankrig indførte et lignende forbud i 2018, som stadig gør sig gældende. I hvert fald i teorien, for forbuddet har vist sig at være svært at overholde.