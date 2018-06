Holland indfører delvist forbud mod burka og niqab

Hverken med bussen eller på skolebænken må hollændere bære niqab eller burka, slår hollandsk lov fast.

Overhuset i Holland har godkendt et delvist forbud mod muslimske beklædningsgenstande som burka og niqab.

Parlamentets underhus har tidligere vedtaget loven om hovedtildækning.

Hijab, som er langt mere almindelig blandt muslimske kvinder, er fortsat tilladt i Holland.

Forbuddet er en sejr for højrefløjspolitikeren Geert Wilders, som i over ti år har forsøgt at få loven igennem.

Marjolein Faber-Van de Klashorst fra Frihedspartiet, som Wilders er formand for, kalder tirsdagens lovvedtagelse en historisk sejr.

Det er "en historisk dag, fordi det er det første skridt i retning af at af-islamisere Holland", konstaterer hun.

Det næste skridt er ifølge Frihedspartiets politiker, at man "fjerner alle moskéer".

Loven er ifølge Hollands regering "religionsneutral". Den går, siger regeringen, ikke så vidt som lignende love i Frankrig og Belgien.

Den hollandske lov gælder, når man rejser med offentlig transport, på uddannelsesinstitutioner, på sygehuse og i regeringsbygninger.

/ritzau/AP