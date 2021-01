Holland indfører første natlige udgangsforbud i over 75 år

Der vanker en bøde på godt 700 kroner, hvis hollændere uden særlig tilladelse bevæger sig ud i nattetimerne.

Holland tager nye midler i brug for at standse smittespredningen i landet.

Det indebærer, at der fra lørdag er et natligt udgangsforbud i landet.

Det står klart, efter at et flertal i parlamentet torsdag aften har nikket ja til regeringens forslag.

Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at Holland har et natligt udgangsforbud.

Udgangsforbuddet er gældende fra klokken 21.00 om aftenen til klokken 04.30 om morgenen. Det forventes at vare frem til minimum 9. februar.

Premierminister Mark Rutte og regeringen ønskede, at udgangsforbuddet skulle gælde fra klokken 20.30. Men et kompromis betyder, at det er blevet rykket til en halv time senere.

Med udgangsforbuddet er det kun personer, som absolut er nødt til det, der må forlade deres hjem i det gældende tidsrum. Det omfatter personer, som har samfundskritiske job, samt borgere der skal lufte eksempelvis deres hund.

Personer, der bryder sig mod reglerne, risikerer en bøde på 95 euro. Det svarer til godt 700 kroner.

I forvejen har Holland lukket skoler og ikke-essentielle butikker. Det skete i december. To måneder forinden blev barer og restauranter lukket.

Antallet af smittede i Holland har de seneste uger været faldende.

Men sundhedsmyndigheder advarer om, at nye, mere smitsomme coronavarianter vil føre til en skarp stigning i antallet af smittede, hvis ikke restriktioner bliver strammet.

/ritzau/Reuters