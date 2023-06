Holland lukker for kæmpe gasfelt plaget af jordskælv

Produktionen stopper 1. oktober på et meget stort hollandsk gasfelt, der i årtier var en pengemaskine for landet.

Det oplyser den hollandske regering ifølge nyhedsbureauet AFP.

Gasfeltet, som ligger ved Groningen, åbnede i 1963. Men borgere i den hollandske by har længe klaget over jordskælv ved gasfeltet.

I tilfælde af en kold vinter holdes gasbrønde åbne et år endnu, men i oktober 2024 er det helt slut, melder regeringen.

- Vi slukker virkelig for hanen, siger Hans Vijbrief, som er minister for udvindingsindustrier, ifølge AFP.

Han kalder det en vigtig beslutning for borgere i området.

- Problemerne for Groningens borgere er ikke blevet løst endnu, og desværre vil jordskælvene fortsætte flere år endnu, siger han.

- Men kilden til al denne ulykke lukkes fra oktober.

Selv om gasudvindingen næsten har været nul i løbet af de seneste år, har den hollandske regering holdt gasfeltet kørende på grund af usikkerheden som følge af krigen i Ukraine.

Gas fra Groningen-feltet menes at have skaffet den hollandske statskasse 2700 milliarder kroner, siden produktionen startede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indtægterne har blandt andet spillet en rolle, da fundamentet for landets velfærdsstat blev lagt.

Målet om helt at lukke feltet ned i 2024 har været fastlagt i nogle år.

Den deadline var et resultat af et usædvanligt stærkt jordskælv i 2018, som fik regeringen til at træffe en beslutning om hurtigt lukke ned for feltet, skriver Reuters.

Det løfte lader regeringen altså til at ville holde, på trods af at der internationalt har været pres på Holland for at levere mere gas som modsvar på energikrisen.

/ritzau/