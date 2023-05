Holland sætter pensionskasser fri til at skære i udbetalinger

Hollænderne har udsigt til en stor reform af landets private pensionssystem, der ifølge nyhedsbureauet Reuters er Europas største.

Reformen indebærer, at pensionskasser ikke længere skal give garanti for afkast på deres investeringer i forsøget på at holde omkostninger nede.

Efter års debat gav det hollandske senat tirsdag den endelige godkendelse til skiftet. Senatet er det ene af to kamre i det hollandske parlament.

Traditionelt har hollænderne - både lønmodtagere og arbejdsgivere - betalt til en privat pensionsfond, som har givet lovning på et bestemt beløb, hvilket er et sjældent set system.

Artiklen fortsætter under annoncen

I samarbejde med det statslige pensionssystem har det sikret hollandske lønmodtagere at opretholde næsten den samme indkomst efter pensionsalderen, som mens de arbejdede.

De seneste år har modellen dog skrantet. Det skyldes blandt andet lave renter, som har tvunget pensionsselskaber til at kompensere for inflation. Derfor var der risiko for nedskæring i ydelserne.

Med de nye regler bliver det for de omkring 180 hollandske pensionsselskaber letter at sænke og hæve udbetalinger, når investeringer klarer sig dårligere eller bedre.

Kernen i reformen er ifølge finansmediet Financial Times, at pensionssystemet går fra på forhånd at have "forudbestemte udbetalinger" til i stedet at have "forudbestemte indbetalinger".

Lønmodtagere vil indbetale på individuelle opsparinger med udbetalinger i højere grad reguleret af investeringer og indbetalingsrater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det forventes, at reformen vil være ført ud i livet i 2028.

- Det er svært at forudsige, om det nye pensionssystem vil være bedre for den enkelte. Der er nogen grad af duelighed i systemet til at absorbere chok i markedet, siger Hans Van Meerten, der er professor i europæisk pensionsret på Utrecht University til Financial Times.

Ifølge ham er modellen dog mere usikker, fordi afkast i højere grad afhænger af de finansielle markeder.

/ritzau/