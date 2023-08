Holland sender minerydningsudstyr til trængende Ukraine

Holland vil sende Ukraine en større ladning udstyr til at kunne detonere landminer fra distancen.

Det oplyser den hollandske forsvarsminister, Kajsa Ollongren, under et besøg i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Specifikt drejer det sig om 1000 bærbare sprængladninger, der kan hjælpe Ukraine med at rykke frem blandt de heftigt barrikaderede russiske forsvarslinjer.

- Jeg ved, at I står over for en udfordring med territorier med miner, der er blevet lagt ekstremt tæt, siger Kajsa Ollongren i en udtalelse lagt på det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside.

Tirsdag sagde den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, at det kan blive en opgave for flere lande at hjælpe Ukraine med at kæmpe sig igennem de russiske landminer.

Siden starten af Ukraines modoffensiv i juni har landet gjort beskedne fremskridt mod de russiske styrker, der har brugt månedsvis på at opbygge omfattende forsvarslinjer.

Sammen med Danmark har Holland for nylig besluttet at donere F-16-kampfly til Ukraine.

Det har Ukraine længe efterspurgt som et vigtigt våben til at nedkæmpe de angribende russere.

Modoffensiven har været længere tid om at komme i gang, end mange havde forventet efter den massive oprustning gjort mulig af Vesten, der har doneret alt fra kampvogne til ammunition og artilleri.

Tirsdag skrev den amerikanske avis The New York Times, at repræsentanter fra USA og Europa er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved Ukraines placering af sine styrker.

USA's topgeneral, Mark Milley, sagde også for nylig, at de seneste to måneder af offensiven har været "lange, blodige og langsommelige".

- Det har taget længere, end Ukraine havde planlagt. Men de gør begrænsede fremskridt, sagde han ifølge The New York Times.

/ritzau/Reuters