Holland siger undskyld til egne FN-soldater fra Srebrenica

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, har fremsat en formel undskyldning til de hollandske FN-soldater, som i 1995 skulle forsvare Srebrenica i Bosnien.

Mark Rutte håber dermed at få afsluttet 27 års debat om folkedrabet i den bosniske enklave. Den hollandske FN-styrke Dutchbat III blev ladt i stikken, da den bad om hjælp til at forhindre drab på bosniske muslimer, som havde søgt tilflugt i FN's "sikre zone".

De hollandske FN-soldater var kun let bevæbnede, da de blev sat ind for at forsvare en "sikker zone" under FN's beskyttelse med uklare ordrer. Over nogle få dage blev omkring 8000 bosniakker - drenge og mænd af muslimsk oprindelse - dræbt af bosniske serbere, mens hollændernes officerer forgæves bad om hjælp og international indgriben.

Folkedrabet i Srebrenica har herefter været et åbent sår i Holland igennem årtier.

En rapport sidste år viste, at mange af de soldater, som indgik i FN-styrken - hvoraf 400 befandt sig Srebrenica i juli 1995 – fortsat er tynget eller traumatiseret af det, som de blev udsat for og efterfølgende beskyldninger om, at de var feje.

Rapporten opfordrede Hollands regering til at erkende, at FN-styrken var blevet sat på en umulig opgave.

Ruttes undskyldning på regeringens vegne er rettet til flere hundrede veteraner og deres familier.

- Jeg har den størst mulige anerkendelse og respekt for den måde, som Dutchbat III under vanskelige forhold forsøgte at gøre det rigtige - selv da det ikke længere var muligt, siger Rutte i undskyldningen.

- Det mislykkedes for det internationale samfund på en frygtelig måde, og I kritiseres af mennesker, som selv sad hjemme i det trygge Holland, siger den hollandske regeringschef.

- I fortjener den størst mulige respekt, men jeg ved, at mine ord ikke kan udviske smerten og erindringen om det, der skete, siger han videre.

Rutte understreger, at de daværende bosniske ledere, Radovan Karadzic, og hærchefen Ratko Mladic, har skylden for folkedrabet. Han siger samtidig, at det internationale samfund svigtede.

Hændelserne i Srebrenica førte til, at den daværende hollandske regering under Wim Kok gik af i 2002, da en anden officiel rapport konkluderede, at Dutchbat var blevet udsendt på en "umulig opgave".

Holland er siden 2014 som det første land nogensinde blevet holdt ansvarligt for en fredsbevarende styrkes handlinger, da en domstol i Haag afgjorde, at den hollandske stat havde ansvaret for over 300 bosniske mænd og drenges død.

I 2017 blev dommen ændret til, at landet kun var delvist ansvarligt for, at de omkring 300, der søgte tilflugt på FN-basen, blev dræbt.

