Holland trækker ambassadør i Tyrkiet hjem efter strid

Forholdet mellem Holland og Tyrkiet er blevet gradvist dårligere efter en strid op til det hollandske valg.

Holland trækker nu formelt sin ambassadør i Tyrkiet hjem på et tidspunkt, hvor forsøg på at "normalisere forbindelserne er slået fejl."

Den hollandske regering oplyser samtidig, at den ikke vil tillade, at Tyrkiet sender en ny ambassadør til Haag.

Relationerne mellem de to lande er blevet stadigt dårligere gennem de seneste 12 måneder, efter at hollænderne forbød en tyrkisk minister at deltage i et politisk stormøde i Rotterdam i forbindelse med det hollandske valg sidste år.

- Til trods for nylige forhandlinger mellem Holland og Tyrkiet har vi ikke kunnet komme tættere på en normalisering af situationen, siger den hollandske udenrigsminister, Halbe Zijlstra.

