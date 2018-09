Holland udviser i hemmelighed to russiske spioner

Rusland anklages for forsøg på at hacke et laboratorium tilknyttet sag om nervegiftangreb på russisk eksspion.

To russiske spioner blev tidligere i år udvist fra Holland efter at have forsøgt at hacke et schweizisk laboratorium.

Det bekræfter regeringen i Schweiz fredag.

Laboratoriet har haft til opgave at analysere prøver fra nervegiftangrebet på en russisk eksspion i Storbritannien i marts.

Ruslands ambassadør i landet skal nu forklare det såkaldte "forsøg på angreb", oplyser den schweiziske regering.

Rusland afviser alle anklager.

Sagen er først kommet frem, efter to aviser - en schweizisk og en hollandsk - har skrevet om udvisningerne.

Ifølge den schweiziske avis Tages-Anzeiger blev de to spioner anholdt i den hollandske by Haag i foråret.

Hollands premierminister, Mark Rutte, annoncerede i marts, at landet havde udvist to russiske efterretningsfolk, men oplyste dengang ikke yderligere om sagen.

Hollands forsvarsministerium afviser i dag at kommentere sagen.

/ritzau/