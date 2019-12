Holland vil sidestille lattergas med hårde stoffer

Et stigende forbrug af lattergas hos hollandske unge har fået landets sundhedsminister til at gribe ind.

Den hollandske regering vil sætte lattergas på "den sorte liste" og sidestille midlet med andre narkotiske stoffer.

Det sker som reaktion på en kraftig stigning blandt hollandske unge, der benytter sig af lattergas som rusmiddel.

- Rekreativ brug af lattergas er blevet et narkotikaproblem, og derfor er opiumsloven den rigtige måde at tackle det på, siger den hollandske sundhedsminister Paul Blokhuis i en erklæring.

Det vil fortsat være lovligt for tandlæger at bruge lattergas som smertestillende, ligesom den hollandske regering ikke vil gøre det ulovligt at bruge midlet som flødeskumspatron.

Ved inhalering af lattergas fra metalpatroner, opnår man en rus, som varer omkring 30 sekunder. Men ifølge sundhedsministeren kan lattergas være farligt, da brugere kan besvime, man kan miste kontrollen over sine lemmer, og stoffet kan forårsage hjerneskader.

- Vi kan ikke acceptere de risici, der er forbundet med lattergas, som særligt unge bruger, siger Blokhuis.

Herhjemme ønsker et bredt politisk flertal også at begrænse brugen af lattergas.

Partier over midten vil sætte en række begrænsninger på, hvem der kan købe lattergaspatroner, og hvor de kan købes.

Giftlinjen har tidligere oplyst, at man oplever en stigning af opkald fra danskere, der ringer ind med negative bivirkninger som snurren i hænder og fødder eller hukommelsesbesvær efter massivt indtag af lattergas.

I en stor, dansk undersøgelse fra efteråret 2017 har 70.573 unge i alderen 12-25 år svaret på spørgsmål om blandt andet brug af lattergaspatroner.

I alt har godt syv procent af gruppen svaret, at de har prøvet lattergas som rusmiddel.

Blandt de unge under 18 år har 4,6 procent svaret, at de har prøvet lattergas. Blandt dem over 18 år er det 15,3 procent.

/ritzau/Reuters