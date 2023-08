Hollands minister nomineres som klimakommissær i EU

Hollænderen Wopke Hoekstra er på vej til at blive EU's næste kommissær for klima.

Det oplyser EU-Kommissionens leder, Ursula von der Leyen, efter en ansættelsessamtale med Hoekstra tirsdag.

Anbefalingen vil nu blive givet videre til EU's medlemslande og Europa-Parlamentet, hvis accept er nødvendig.

Hoekstra, der er Hollands udenrigsminister, er udset til at afløse sin landsmand Frans Timmermans, der har været en stærk talsmand for klimaet i Kommissionen.

- Hoekstra viste en stærk motivation til at få posten og en stor forpligtelse over for EU, skriver von der Leyen i en erklæring.

Den 47-årige konservative hollænder har siden 2022 været udenrigsminister i Holland og vicepremierminister. Han er tidligere finansminister.

- Hans regeringserfaring vil være et stærkt fortrin for Europas klimadiplomati i opløbet til COP28 og for klimafinansiering, og det gælder også forhold til at implementere lovgivningsinstrumenter relateret til klima ifølge von der Leyen.

COP28 er det FN-klimatopmøde, der skal holdes i slutningen af året i De Forenede Arabiske Emirater.

Hun siger, at Hoekstra under deres samtale lagde vægt på at søge en ambitiøs klimapolitik og samtidig at sikre den sociale balance i arbejdet med at nå klimaneutrale løsninger.

/ritzau/dpa