Hollands næste regering afsætter 446 milliarder til klima

De fire partier i Holland, som har indgået en regeringsaftale, er enige om at bruge et beløb svarende til 446 milliarder kroner på klimabeskyttelse over de næste ti år.

Det omfatter blandt andet en grøn omstilling på energiområdet og penge til et mere bæredygtigt landbrug.

Det fremgår af regeringsaftalen, som partierne præsenterede onsdag.

- Holland vil være en leder i Europa i kampen mod global opvarmning, lyder det i aftalen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt de planer, den kommende regering har på energiområdet, er byggeri af to nye atomkraftværker.

De fire partier prioriterer også at gøre noget ved boligmanglen i Holland ved at bygge 100.000 nye lejligheder.

De vil også give det sociale område et løft, blandt andet ved at hæve mindstelønnen.

Landets fungerende premierminister, Mark Rutte, taler om "et smukt resultat" ved præsentationen af regeringsaftalen i Haag onsdag.

Han tilføjer, at koalitionen ønsker at "lægge fundamentet til at kunne håndtere store problemer".

Torsdag ventes det hollandske parlament formelt at give ham til opgave at danne en regering.

Holland har været uden regering i ni måneder, mens de fire partier - Ruttes eget parti konservative VVD samt D66, CDA og det kristendemokratiske ChristienUnie - har forhandlet om en regering efter valget i marts.

Det er de samme partier, der har siddet i regering siden 2017.

Det bliver den fjerde regeringskoalition i træk med Mark Rutte i spidsen. Han har været Hollands premierminister siden 2010.

/ritzau/dpa