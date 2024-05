Hollandsk bidrag udelukket fra at deltage i Eurovision-prøve

Joost Klein, der repræsenterer Holland i årets Eurovision, deltager ikke i fredagens anden generalprøve forud for finalen lørdag.

Det oplyser European Broadcasting Union (EBU), der arrangerer Eurovision, fredag aften ifølge SVT og det svenske nyhedsbureau TT.

Joost Klein deltog heller ikke ved den første af fredagens to generalprøver, da den blev afholdt fredag eftermiddag.

EBU oplyste ifølge SVT, at man undersøgte en rapporteret "hændelse", der involverede det hollandske bidrag.

- Mens undersøgelsen fortsætter, har EBU besluttet, at Joost Klein ikke vil optræde under den anden generalprøve, oplyser EBU.

Den internationale sangkonkurrence afholdes i år på den anden side af Øresund i Malmø.

Det er ved den anden generalprøve, at fagjuryerne afgiver deres stemmer forud for finalen. Fagjuryerne står for 50 procent af stemmerne, mens seernes står for resten.

For at Holland kan blive bedømt vil landets semifinaleoptræden blive brugt i stedet.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB afholdes der i alt tre generalprøver.

Holland var blandt de ti lande, der torsdag aften gik videre til finalen. Landet stiller op med sangen "Europapa".

Der stiller efterhånden så mange nationer op i Eurovision, at finalefeltet findes over to semifinaler.

Den første semifinale blev afholdt tirsdag. Her var den foreløbige favorit til at vinde årets Eurovision Baby Lasagna fra Kroatien, blandt de nationer, som strøg videre.

Seks lande var i forvejen sikret en finaleplads.

Det gælder Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, da de betaler de største summer til konkurrencen. Og så er sidste års vindernation, denne gang Sverige, også altid garanteret en plads.

Årets danske deltager, Saba, stillede op med det storslåede nummer "Sand", men formåede ikke at kvalificere sig til finalen.

/ritzau/